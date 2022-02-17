Сын Марадоны: отец бы надеялся на победу «Наполи» над «Барселоной»

Диего Марадона-младший, сын Диего Марадоны, поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».



«Это, безусловно, была бы его игра из-за того, что он дал обеим командам, но после того что я видел два года назад, не сомневаюсь, что он бы надеялся на победу «Наполи». Я уверен в этом. Это была не просто связь, какой бы сильной она ни была, он провёл в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, то, что он сделал, оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей», – цитирует Марадону-младшего Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу», начало – в 20:45 мск. Ответная игра состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» и начнётся в 23:00 мск.

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