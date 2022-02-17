Жота не поможет «Ливерпулю» в матче с «Норвичем», но может сыграть с «Челси» в Кубке лиги

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет в матче английской Премьер-лиги с «Норвич Сити», который пройдёт 19 февраля, из-за травмы, сообщает журналист Дэвид Мэддок на своей странице в «Твиттере».



Португальский футболист получил повреждение связок голеностопа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Интером» (2:0). Сообщается, что травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось.



Отмечается, что «Ливерпуль» не исключает возможность участия Жоты в матче финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси». Встреча пройдёт 27 февраля. Форвард пройдёт курс реабилитации под присмотром физиотерапевтов, после чего врачи определят, сможет ли он помочь мерсисайдцам в игре с «Челси».