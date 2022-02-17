Жота не поможет «Ливерпулю» в матче с «Норвичем», но может сыграть с «Челси» в Кубке лиги
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет в матче английской Премьер-лиги с «Норвич Сити», который пройдёт 19 февраля, из-за травмы, сообщает журналист Дэвид Мэддок на своей странице в «Твиттере».
Португальский футболист получил повреждение связок голеностопа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Интером» (2:0). Сообщается, что травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось.
Отмечается, что «Ливерпуль» не исключает возможность участия Жоты в матче финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси». Встреча пройдёт 27 февраля. Форвард пройдёт курс реабилитации под присмотром физиотерапевтов, после чего врачи определят, сможет ли он помочь мерсисайдцам в игре с «Челси».
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:34
-
19:56
-
19:26
-
19:24
-
18:53
-
18:27
-
18:01
-
17:37
-
17:24
-
16:43
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:17
-
14:57
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:16
-
14:10
-
14:03
-
13:49
-
13:43
Партнерский контент