«Барселона» — «Наполи»: Зелиньски открыл счёт

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Наполи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). К 30-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Наполи».

На 29-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски. Хавбек неаполитанцев Элиф Элмас от лицевой низом сбросил мяч на Зелиньского, который пробил из середины штрафной. Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отбил. Мяч снова отскочил к польскому футболисту, и со второй попытки он отправил мяч в ворота.

Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия).