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Малком сравнял счёт в матче «Зенит» — «Бетис»

Малком сравнял счёт в матче «Зенит» — «Бетис»
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Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречается с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».

«Зенит» смог сравнять счёт в матче – 2:2. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком. Результативную передачу на него оформил полузащитник Вендел.

Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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