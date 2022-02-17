Артём Дзюба забил первый гол за «Зенит» в еврокубках в сезоне-2021/2022

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречается с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). К 38-й минуте соперники играют вничью – 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».



На 25-й минуте отличился нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. Форвард забил первый гол за «Зенит» в еврокубках в сезоне-2021/2022.



Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.



Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).