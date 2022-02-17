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Иван Сергеев дебютировал за «Зенит» в официальных матчах, заменив Артёма Дзюбу

Иван Сергеев дебютировал за «Зенит» в официальных матчах, заменив Артёма Дзюбу
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Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречается с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). К 78-й минуте «Бетис» ведёт в счёте – 3:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».

На 73-й минуте за «Зенит» дебютировал нападающий Иван Сергеев. Он вышел на поле вместо форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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