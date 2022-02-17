Александр Мостовой: такой «Бетис» можно было спокойно обыгрывать. Обидно за «Зенит»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).
«Очень обидно. Начало было многообещающее. Я думал, что «Зенит» не проиграет, ведь «Бетис» был без двух лидеров. Надеялся, что наш клуб вообще выиграет. Но провалили 20 минут, вернулись в игру — Дзюба молодец, Малком красавец. Но потом опять ошибка вратаря и защитника — третий гол очень обидный. Во втором тайме боролись. Но такой «Бетис» можно было спокойно обыгрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
- 17 февраля 2022
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