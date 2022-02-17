Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2.

Таким образом, «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В сезоне-2018/2019 «Зенит» выступал в плей-офф Лиги Европы. Тогда на стадии 1/8 финала сине-бело-голубые в двух матчах проиграли «Вильярреалу». Дома питерцы потерпели поражение со счётом 1:3. На выезде российский клуб вновь оказался слабее — 1:2.

«Бетис» открыл счёт в сегодняшнем матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт.