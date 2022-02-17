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Александр Мостовой: Семак ошибся, заменив Дзюбу. У «Зенита» навал, а им нет на кого вешать

Александр Мостовой: Семак ошибся, заменив Дзюбу. У «Зенита» навал, а им нет на кого вешать
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением о заменах клуба из Санкт-Петербурга в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

«Не понимаю, как не попал Кузяев — пять метров до ворот. Бери и бей спокойно, зачем так сильно? Ошибка Семака в том, что поменял Дзюбу. Зачем? Он был одним из лучших в первом тайме. У команды навал, а они не знают, на кого вешать. Не понял этого решения. Алберто понравился, много правильных решений. «Зениту» повезло, что отменили правило гостевого гола. А то сейчас был бы привет совсем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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