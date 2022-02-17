«Зенит» проиграл три домашних матча в еврокубках из четырёх в этом сезоне

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2.



Таким образом, «Зенит» проиграл три домашних матча в еврокубках из четырёх в этом сезоне. Подопечные Семака в текущей еврокубковой кампании дома уступили «Ювентусу» со счётом 0:1, «Бетису» со счётом 2:3 и «Челси» со счётом 1:0. Единственный раз на своём поле сине-бело-голубые оказались сильнее «Мальмё» (4:0).

«Бетис» открыл счёт в сегодняшнем матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт.