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Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу «Бетиса» над «Зенитом»

Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу «Бетиса» над «Зенитом»
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился эмоциями от победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2).

«Мы ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» опасен в атаке, там есть бразильцы, умеющие забивать. Понимали, что нам надо много работать в атаке. Мы вели, но «Зенит» сравнял счёт. В этот момент важно было не развалиться.

Впереди нас ждёт 90 минут в Севилье, так что рано думать, что мы прошли в следующий раунд.

Мы тренируемся каждый день, у нас нет основной и запасной команды. Мы участвуем в трёх турнирах, и сыграть может каждый. Команда в отличной форме, забиваем по 4 гола, иногда меньше. Вне зависимости от имён мы не списываем какие-то игровые моменты на это.

Очень важен психологический аспект. Надо понимать, как играть подобные матчи», — передаёт слова Пеллегрини корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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