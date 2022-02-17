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Пеллегрини: не надо недооценивать «Зенит», они забили три гола «Челси»

Пеллегрини: не надо недооценивать «Зенит», они забили три гола «Челси»
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2).

«Знали, что «Зенит» любит закрывать центр. Сделали акцент на этом. Пытались оказывать давление с фланга. Делали адекватные замены, учитывая физические и тактические моменты.

Хоакин так же важен, как и всегда. То, что он сделал сегодня – отражение его отдачи во имя клуба. Ему 40 лет, но он отдал всего себя. Отработал хорошо. Я им доволен. Рад, что он вернулся на поле.

Проблемы в защите? Я не переживаю. Думаю, что нам хватает концентрации, хоть и сегодня не всё получилось. Но не стоит недооценивать «Зенит». Они забили три гола «Челси». Иногда мы пропускаем, но преодолеваем эти обстоятельства», — передаёт слова Пеллегрини корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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