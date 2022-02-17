Червиченко: самые неубедительные игроки «Зенита» в игре с «Бетисом» — Ракицкий и Кержаков

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат игры «Зенита» и «Бетиса» (2:3).

«Сегодня «Зенит» мне понравился. Лучше той игры, которую сегодня «Зенит» продемонстрировал с «Бетисом», никто из отечественных команд пока не показывает.



Во втором тайме «Бетиса» особо не было видно: наши могли добавить, но немного не повезло. «Зенит» всё время угрожал воротам, но опять же не повезло. Так бывает. Хотя бы не поражение в два мяча, поэтому ничего необычного в том, чтобы выиграть вторую игру, нет.



Два самых неубедительных игрока сегодня в составе «Зенита» — Ракицкий и Кержаков, которые и исполнили третий гол, после которого уже не смогли отыграться. Если Ракицкого было кем поменять, то вот Кержакова — нет.



Кержаков пока не впечатляет, вроде всё делает правильно: выбегает, сокращает угол впереди, но почему-то не реагирует на летящие мячи. Один получает головой, другой — из-за штрафной, а третий практически сам привёз. Линия атаки и средняя линия у «Зенита» очень хорошие, но в обороне беда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.