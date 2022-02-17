Червиченко: самые неубедительные игроки «Зенита» в игре с «Бетисом» — Ракицкий и Кержаков

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат игры «Зенита» и «Бетиса» (2:3).
«Сегодня «Зенит» мне понравился. Лучше той игры, которую сегодня «Зенит» продемонстрировал с «Бетисом», никто из отечественных команд пока не показывает.
Во втором тайме «Бетиса» особо не было видно: наши могли добавить, но немного не повезло. «Зенит» всё время угрожал воротам, но опять же не повезло. Так бывает. Хотя бы не поражение в два мяча, поэтому ничего необычного в том, чтобы выиграть вторую игру, нет.
Два самых неубедительных игрока сегодня в составе «Зенита» — Ракицкий и Кержаков, которые и исполнили третий гол, после которого уже не смогли отыграться. Если Ракицкого было кем поменять, то вот Кержакова — нет.
Кержаков пока не впечатляет, вроде всё делает правильно: выбегает, сокращает угол впереди, но почему-то не реагирует на летящие мячи. Один получает головой, другой — из-за штрафной, а третий практически сам привёз. Линия атаки и средняя линия у «Зенита» очень хорошие, но в обороне беда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 18 февраля 2022
-
00:20
-
00:19
-
00:18
- 17 февраля 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:36
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
22:05
-
21:48
-
21:44
-
21:43
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:16