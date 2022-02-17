Малком: мы способны навязывать свою игру

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Бетиса» в Лиге Европы (2:3).

«Очень тяжёлый матч. Знаем, что решающую роль сыграли наши недочёты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду. Уверен, что мы можем победить в Севилье. Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру — и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в матче с очень качественным соперником, в матче уровня Лиги чемпионов.

Мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды. Уверен, в наших силах показать хорошую игру в Испании и победить. Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле. Постараемся порадовать наших болельщиков через неделю», — цитирует Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.