«Порту» переиграл «Лацио» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Порту» принимал «Лацио» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча проходила на стадионе «Драгау» в городе Порту (Португалия). Она завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



«Лацио» удалось открыть счёт на 23-й минуте. Отличился итальянский полузащитник Маттиа Цаканьи, который воспользовался результативной передачей от Луиса Альберто. Но ещё до перерыва «Порту» удалось сравнять счёт. Испанский нападающий Антонио Мартинес забил гол. Результативную передачу на него оформил Жоау Мариу. На 49-й минуте эта связка сработала снова. Антонио Мартинес оформил дубль и установил окончательный счёт.



Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Порту» и «Лацио» состоится 24 февраля.