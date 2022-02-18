Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо» в Лиге Европы

«Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо» в Лиге Европы
Комментарии

«Севилья» встречалась с загребским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт открыла «Севилья». Отличился полузащитник Иван Ракитич, который реализовал пенальти. На 41-й минуте счёт сравнял нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич, воспользовавшийся передачей защитника Стефана Ристовски. На 44-й минуте хозяев вновь вывел вперёд полузащитник Лукас Окампос. В компенсированному к первому тайме время окончательный счёт установил нападающий Антони Марсьяль, передачу на которого оформил полузащитник Алехандро Гомес.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Севильей» и загребским «Динамо» состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Ракитич – 13' (пен)   1:1 Оршич – 41'   2:1 Окампос – 44'   3:1 Марсьяль – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022