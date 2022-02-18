«Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо» в Лиге Европы

«Севилья» встречалась с загребским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
На 13-й минуте счёт открыла «Севилья». Отличился полузащитник Иван Ракитич, который реализовал пенальти. На 41-й минуте счёт сравнял нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич, воспользовавшийся передачей защитника Стефана Ристовски. На 44-й минуте хозяев вновь вывел вперёд полузащитник Лукас Окампос. В компенсированному к первому тайме время окончательный счёт установил нападающий Антони Марсьяль, передачу на которого оформил полузащитник Алехандро Гомес.
Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Севильей» и загребским «Динамо» состоится 24 февраля.
- 18 февраля 2022
-
01:39
-
01:18
-
00:59
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:20
-
00:19
-
00:18
- 17 февраля 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:36
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
22:05
-
21:48