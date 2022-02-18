«Севилья» оказалась сильнее загребского «Динамо» в Лиге Европы

«Севилья» встречалась с загребским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.



На 13-й минуте счёт открыла «Севилья». Отличился полузащитник Иван Ракитич, который реализовал пенальти. На 41-й минуте счёт сравнял нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич, воспользовавшийся передачей защитника Стефана Ристовски. На 44-й минуте хозяев вновь вывел вперёд полузащитник Лукас Окампос. В компенсированному к первому тайме время окончательный счёт установил нападающий Антони Марсьяль, передачу на которого оформил полузащитник Алехандро Гомес.



Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Севильей» и загребским «Динамо» состоится 24 февраля.