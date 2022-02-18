Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выразил мнение, что судья ошибочно назначил пенальти в их ворота в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1). Единственный гол за «Барселону» с пенальти забил Ферран Торрес.

«Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть с «Барселоной» на равных. Они контролировали инициативу после перерыва, но это поправимо. То, что мы делали в первом тайме, мы может делать на протяжении всего матча. При всем уважении, скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было. Мяч не меняет направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука также оказалась в довольно естественном положении. Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движения при беге, либо я не знаю, что они должны делать. Как я уже сказал, «Барселона» заслужила сравнять счет, но это был не пенальти», — приводит слова Сплалетти Football Italia.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.