Хави отреагировал на эмоции Торреса, который заплакал после матча с «Наполи»
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на эмоции нападающего Феррана Торреса после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).
«Он очень требователен к себе, но, несмотря на то, что у него было много возможностей и всего один гол, я знаю, что шансы начнут увеличиваться, и я подчеркну ему это», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
Напомним, Торрес не мог сдержать слёз после матча, и его утешали многие товарищи по команде, когда он направлялся в раздевалку. Отмечается, даже несколько футболистов «Наполи» подошли, чтобы попытаться успокоить нападающего, который упустил несколько хороших моментов для взятия ворот.
Торрес забил единственный гол за «Барселону» в этом матче, реализовав пенальти.
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