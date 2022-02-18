Хави отреагировал на эмоции Торреса, который заплакал после матча с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на эмоции нападающего Феррана Торреса после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Он очень требователен к себе, но, несмотря на то, что у него было много возможностей и всего один гол, я знаю, что шансы начнут увеличиваться, и я подчеркну ему это», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, Торрес не мог сдержать слёз после матча, и его утешали многие товарищи по команде, когда он направлялся в раздевалку. Отмечается, даже несколько футболистов «Наполи» подошли, чтобы попытаться успокоить нападающего, который упустил несколько хороших моментов для взятия ворот.

Торрес забил единственный гол за «Барселону» в этом матче, реализовав пенальти.