Артём Дзюба: третий гол привезли сами себе. На таком уровне это недопустимо

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение российской команды в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом» (2:3).



«Очень хороший матч, мне кажется, в целом… Наверное, нельзя начинать дома с 0:2. Но мы 100% будем это разбирать, будет анализ. В целом нам удалось вернуться. Мы сделали счёт 2:2. Это было очень интересно, круто. У меня был моментик, а перед этим был момент у Клаудиньо. В целом очень интересная игра, которая понравилась зрителю. Обидно, что проиграли. Третий гол мы привезли сами себе. На таком уровне это недопустимо. Но тем интереснее будет поехать на ответный матч. Хотя мы, конечно, понимаем, что дома нужно было выигрывать, поскольку команды из Испании и Португалии они такие «домашние», любят играть в своей атмосфере. Там нам будет очень трудно, но посмотрим», — сказал Артём Дзюба в видеоинтервью официальному сайту «Зенита».



Ответный матч «Бетиса» и «Зенита» пройдёт в Севилье 24 февраля.

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