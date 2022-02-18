Дзюба: в Севилье «Зениту» будет очень тяжело

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оценил шансы российской команды в ответной игре с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, которая 24 февраля пройдёт в Севилье.
«Очень тяжело там будет, откровенно говоря. Мы понимаем, что они ротируют состав, но я думаю, что у них каждый игрок примерно одного уровня. Плюс-минус. Играть с такими мастеровитыми парнями интересно. Вот и проверим себя на этом фоне. Мы стремимся к этому. Я давно говорю, что «Зенит» не имеет права, особенно дома, быть боязливым. Мы всегда должны атаковать и идти вперёд», — сказал Дзюба в видеоинтервью официальному сайту «Зенита» после поражения своей команды в домашнем матче с «Бетисом» (2:3).
Ответная игра между «Бетисом» и «Зенитом» состоится 24 февраля в Севилье (Испания).
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