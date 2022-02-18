Пике: мы могли забить «Наполи» 4-5 голов. С такой игрой у «Барсы» получится выиграть ЛЕ

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о ничьей в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с итальянским «Наполи» (1:1).



«Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подобрались к нашим воротам и смогли забить. Хорошие ощущения от игры, но не от результата.



Мы провели отличный матч против соперника высочайшего уровня. Худшее — это результат, мы хотели победить. Сегодня мы проделали хорошую работу в плане прессинга. Это говорит о том, что команда на 85% находится в тонусе.



С такой игрой мы можем выиграть Лигу Европы. Если будем создавать такие же моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем в следующую стадию», — цитирует Пике Marca.



Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.

Новость по теме Хави высказался о ничьей «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы