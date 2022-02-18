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Бывший нападающий «Локомотива» перешёл в клуб из третьего английского дивизиона

Бывший нападающий «Локомотива» перешёл в клуб из третьего английского дивизиона
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31-летний сенегальский нападающий Байе Умар Ниасс подписал контракт с «Бёртон Альбион», сообщает официальный сайт клуба.

Фото доступно в «твиттере» Бёртон Альбион.

Форвард перешёл в «Бёртон» на правах свободного агента. Предыдущим клубом сенегальца был «Хаддерсфилд Таун», за который он, однако, не провёл ни одного матча. В «Бёртоне» Ниасс будет выступать под 21-м номером.

Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год, за который за это время успел провести 42 матча, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Из «Локомотива» нападающий перешёл в «Эвертон», где не смог закрепиться, поэтому дважды уходил в аренду – в «Халл Сити» и в «Кардифф Сити».

После 32 туров в Лиге 1, третьем по силе английском дивизионе, «Бёртон Альбион» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 43 очка.

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