Хуммельс: «Боруссия» показывает бессмысленный и нелогичный футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал сенсационное поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (2:4).

«Мы показываем очень много бессмысленного и нелогичного футбола, что делает соперников на фоне нас сильными. Наш футбол слишком усложнён. Если продолжим так играть, то будем иногда выигрывать, а иногда проигрывать, но глобального успеха не добьёмся», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия).