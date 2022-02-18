Ришарлисон: не хочу, чтобы «Ливерпуль» взял ЛЧ. Их фанаты будут смеяться над «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон заявил, что не хочет, чтобы «Ливерпуль» победил в Лиге чемпионов.



«Если говорить об Англии, я бы предпочёл, чтобы «Ливерпуль» не выиграл Лигу чемпионов. Потому что, нравится нам это или нет, это наш соперник. Мы не хотим, чтобы эти парни победили.



Потому что есть всякие шутки, подшучивания. Фанаты «Ливерпуля» заходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл, чтобы «Ливерпуль» не выиграл», — цитирует Ришарлисона talkSPORT со ссылкой на TNT Sports.



Отметим, что в среду, 16 февраля, «Ливерпуль» на выезде в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 обыграл миланский «Интер» (2:0). Ответная игра состоится 8 марта.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лидс»:

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