«Манчестер Сити» требует от клуба третьего чилийского дивизиона сменить эмблему

«Манчестер Сити» требует от «Сантьяго Сити», выступающем в третьем чилийском дивизионе, сменить клубную эмблему, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «горожане» обвиняют чилийцев в том, что они вводят людей в заблуждение, создавая иллюзию того, что «Сантьяго Сити» входит в состав City Football Group – холдинг владельцев «Манчестер Сити».
Фото доступно в «твиттере» DR Sports.
Англичане заявили о незаконном использовании товарного знака и дизайна «Манчестер Сити». Также юристы «горожан» обратили внимание на пресс-релиз чилийского клуба, в котором указывается, что название «Сантьяго Сити» используется ради подражания «Манчестер Сити».
Отмечается, что «Сантьяго Сити» рассчитывает мирно разрешить проблему.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:
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