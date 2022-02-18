Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» требует от клуба третьего чилийского дивизиона сменить эмблему

«Манчестер Сити» требует от клуба третьего чилийского дивизиона сменить эмблему
Комментарии

«Манчестер Сити» требует от «Сантьяго Сити», выступающем в третьем чилийском дивизионе, сменить клубную эмблему, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «горожане» обвиняют чилийцев в том, что они вводят людей в заблуждение, создавая иллюзию того, что «Сантьяго Сити» входит в состав City Football Group – холдинг владельцев «Манчестер Сити».

Фото доступно в «твиттере» DR Sports.

Англичане заявили о незаконном использовании товарного знака и дизайна «Манчестер Сити». Также юристы «горожан» обратили внимание на пресс-релиз чилийского клуба, в котором указывается, что название «Сантьяго Сити» используется ради подражания «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Сантьяго Сити» рассчитывает мирно разрешить проблему.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Харгривз: «Манчестер Сити» — это лучшая команда Гвардиолы, а также лучшая в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022