Тренер «Ингульца»: не собираюсь бежать из Украины. Надеюсь, худшие прогнозы не оправдаются

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович рассказал, что не собирается покидать Украину на фоне конфликта с Россией.
«Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я на сборах в Турции с «Ингульцом». 24 февраля мы возвращаемся домой.
Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше во всё это вникать. Как по мне, хватает также и лишних накручиваний. Например, слежу за тем, как Хорватия подаёт новости.
Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы о начале войны. Словом, неприятные вещи пишут.
К сожалению, однажды я почувствовал на себе, что такое война. Она пришла в мой дом в Хорватии – тогда я был ребёнком. Не хотелось бы ещё раз переживать все эти трагические моменты. Думаю и надеюсь, что худшие прогнозы не оправдаются», — цитирует Бартуловича Футбол 24.
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