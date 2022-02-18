«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника из аутсайдера Бундеслиги

Защитник «Штутгарта» Борна Соса может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы сразу несколько лондонских клубов, сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.



По информации источника, «Челси» ещё зимой хотел подписать хорватского футболиста. Затем в гонку за Сосой включились «Арсенал» и «Тоттенхэм».



Защитник выступает за «Штутгарт» с 2018 года, куда перешёл из загребского «Динамо» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сосы составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги футболист принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.



«Штутгарт» после 22 туров располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.