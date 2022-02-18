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Мать форварда «ПСЖ» Мбаппе присматривает жильё в Мадриде

Мать форварда «ПСЖ» Мбаппе присматривает жильё в Мадриде
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Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе присматривает жильё Мадриде, сообщает в «Твиттере» El Chiringuito TV.

По информации источника, на прошлой неделе женщина спрашивала рекомендации по жилью в столице Испании. Отмечается, что мать форварда обратила внимание на два дома в богатом районе Ла Моралеха.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс».

В нынешнем сезоне Мбаппе в 32 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 160 млн.

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