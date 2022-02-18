«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение об экологическом сотрудничестве

Санкт-петербургский «Зенит» и севильский «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития и совместного продвижения инициатив в сфере защиты окружающей среды. Подписание соглашения состоялось перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором испанский коллектив победил со счётом 3:2.

«После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены». С 2021 года ФК «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадиона, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.



В 2020 году «Реал Бетис» запустил международную платформу устойчивого развития Forever Green, цель которой — продвижение и поддержка экологических инициатив. «Бетис» первым среди клубов стал партнером ООН по программе снижения углеродного следа. Испанский футбольный клуб также ведет борьбу с климатическими изменениями, работу по переработке вторсырья, продвижению экотранспорта, сохранению природных ресурсов.



Таким образом, «Зенит» стал частью международной платформы Forever Green, партнерами которой являются более 50 компаний и организаций в Европе.

Футбольные клубы «Зенит» и «Бетис» призывают весь мир быть неравнодушными к будущему нашей планеты! «No planet — no football», — информирует официальный сайт «Зенита».