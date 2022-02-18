Один из лидеров «Лидса» отложил переговоры о новом контракте. Он ждёт других предложений

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом, сообщает Goal.com.
По информации источника, бразилец хочет подождать до лета, чтобы посмотреть, какие предложения от других клубов ему поступят во время трансферного окна.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 21 матче английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лидс»:
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