«Интер» готов летом продать Лаутаро Мартинеса. Клуб нашёл несколько кандидатов на замену

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может летом покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, боссы итальянского клуба недовольны 13-матчевой безголевой серией форварда в Лиге чемпионов, поэтому рассматривают вариант с его продажей.



В качестве замену Мартинесу называются: Джанлука Скамакка из «Сассуоло», нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид и Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус».



Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии форвард сыграл в 22 матчах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.