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«Интер» готов летом продать Лаутаро Мартинеса. Клуб нашёл несколько кандидатов на замену

«Интер» готов летом продать Лаутаро Мартинеса. Клуб нашёл несколько кандидатов на замену
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может летом покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, боссы итальянского клуба недовольны 13-матчевой безголевой серией форварда в Лиге чемпионов, поэтому рассматривают вариант с его продажей.

В качестве замену Мартинесу называются: Джанлука Скамакка из «Сассуоло», нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид и Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус».

Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии форвард сыграл в 22 матчах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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