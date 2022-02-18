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«Сочи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче благодаря дублю Кассьерры

«Сочи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче благодаря дублю Кассьерры
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Сегодня, 18 февраля, в товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с «Кайратом». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Ренгнум Кария» в Белеке и завершилась победой сочинской команды со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. На 47-й минуте колумбийский форвард оформил дубль. На 55-й минуте полузащитник «Кайрата» Данияр Усенов реализовал пенальти в ворота «Сочи».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» в 18 матчах набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира также входит московское «Динамо» (36).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2022, пятница. 11:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Кассьерра – 18'   2:0 Кассьерра – 47'   2:1 Усенов – 55' (пен)
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