«Сочи» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче благодаря дублю Кассьерры

Сегодня, 18 февраля, в товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с «Кайратом». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Ренгнум Кария» в Белеке и завершилась победой сочинской команды со счётом 2:1.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. На 47-й минуте колумбийский форвард оформил дубль. На 55-й минуте полузащитник «Кайрата» Данияр Усенов реализовал пенальти в ворота «Сочи».
В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» в 18 матчах набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира также входит московское «Динамо» (36).
- 18 февраля 2022
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