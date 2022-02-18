«Реал» интересуется защитником донецкого «Шахтёра»

Фланговый защитник донецкого «Шахтёра» Додо может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован мадридский «Реал», информирует DefensaCentral.

Согласно сведениям источника, «Реал» видит в Додо потенциальную замену Даниэлю Карвахалю. Впрочем, бразилец из «Шахтёра» — не единственный кандидат в шорт-листе «Королевского клуба» на позицию правого защитника.

Напомним, Додо, перешедший в «Шахтёр» в 2018 году, ранее выступал за «Коритибу», а также играл в аренде за португальскую «Виторию Гимарайнш». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Додо со стороны «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенской «Баварии».

«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче чемпионата Испании:

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