«Реал» интересуется защитником донецкого «Шахтёра»

Фланговый защитник донецкого «Шахтёра» Додо может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован мадридский «Реал», информирует DefensaCentral.
Согласно сведениям источника, «Реал» видит в Додо потенциальную замену Даниэлю Карвахалю. Впрочем, бразилец из «Шахтёра» — не единственный кандидат в шорт-листе «Королевского клуба» на позицию правого защитника.
Напомним, Додо, перешедший в «Шахтёр» в 2018 году, ранее выступал за «Коритибу», а также играл в аренде за португальскую «Виторию Гимарайнш». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Додо со стороны «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенской «Баварии».
«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче чемпионата Испании:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 февраля 2022
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:16
-
11:59
-
11:41
-
11:39
-
11:16
-
11:10
-
10:57
-
10:39
-
10:32
-
10:18
-
10:06
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
07:32