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Игрок «Динамо» Киев: война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Безопасность важнее

Игрок «Динамо» Киев: война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Безопасность важнее
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Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена заявил, что уедет из Украины в случае эскалации конфликта с Россией.

«Война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и безопасность моей семьи превыше всего. Есть контракт, но также есть и более важные вещи. Я на Украине, очень уважаю страну, хочу всего самого лучшего для неё, но, если что-то случится, я уеду.

Я не буду сомневаться. Подобное произошло с Папу Гомесом, который в 2014 году играл за «Металлист». Он позвонил клубу из аэропорта, чтобы сказать, что он уезжает. Это логичная человеческая реакция. Если бы это была моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей.

Я – уругваец, не хочу ввязываться в проблемы Украины и России. Я не чувствую никакой ненависти», — цитирует Де Пену ESPN.

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