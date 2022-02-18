Игрок «Динамо» Киев: война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Безопасность важнее

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена заявил, что уедет из Украины в случае эскалации конфликта с Россией.
«Война? Если что-то случится, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и безопасность моей семьи превыше всего. Есть контракт, но также есть и более важные вещи. Я на Украине, очень уважаю страну, хочу всего самого лучшего для неё, но, если что-то случится, я уеду.
Я не буду сомневаться. Подобное произошло с Папу Гомесом, который в 2014 году играл за «Металлист». Он позвонил клубу из аэропорта, чтобы сказать, что он уезжает. Это логичная человеческая реакция. Если бы это была моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей.
Я – уругваец, не хочу ввязываться в проблемы Украины и России. Я не чувствую никакой ненависти», — цитирует Де Пену ESPN.
- 18 февраля 2022
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:16
-
11:59
-
11:41
-
11:39
-
11:16
-
11:10
-
10:57
-
10:39
-
10:32
-
10:18
-
10:06
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
07:32