Глава ЛГБТ-сообщества «Челси»: нужны санкции за гомофобию. Штрафуйте клубы и фанатов

Глава ЛГБТ-сообщества «Челси» Chelsea Pride («Гордость «Челси») Трейси Браун считает, что клубы и болельщики должны отвечать за гомофобию в футболе.
«Мы хотим видеть коллективное воспитание. Также мы хотим видеть коллективные санкции — можно штрафовать клуб, можно запрещать фанатам посещать выездные матчи.
Так делают в Шотландии. Посмотрите на матчи «Рейнджерс» и «Селтика», на которых из-за постоянных проблем присутствуют всего 500 болельщиков. Подобное нужно сделать и в Англии.
Также существует проблема с поведением болельщиков, приезжающих на игры и уезжающих с них – очень многие преступления на почве ненависти происходят в поездах.
Штрафуйте клубы, а деньги направляйте на борьбу с дискриминацией. Это не так сложно», — цитирует Браун Goal.com.
Отметим, что Королевская прокурорская служба заявила, что будет добиваться более суровых наказаний за проявления гомофобии.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:
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