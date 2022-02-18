«Барселона» отказалась зимой продать форварда клубу Бундеслиги за € 15 млн

Нападающий «Барселоны» Абдессамад Эззалзули мог зимой перейти в клуб немецкой Бундеслиги, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, немцы предлагали за 20-летнего форварда € 15 млн, но сине-гранатовые отказались продавать футболиста. Отмечается, что «Барселона» летом примет решение о будущем игрока.



Эззалзули выступает за «Барселону» с 2021 года, куда перешёл из «Эркулеса» за € 2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры марокканец сыграл в 10 матчах, в которых забил один гол.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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