Мбаппе хочет быть ключевой фигурой в «ПСЖ». Ему не нравятся привилегии южноамериканцев

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет быть ключевой фигурой в клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.



По информации источника, француз желает, чтобы проект «ПСЖ» строился вокруг него. Привлечение форварда к принятию решений в следующее трансферное окно могло бы в какой-то степени убедить его остаться.



Помимо прочего, Мбаппе и другие франкоязычные игроки недовольны привилегиями южноамериканцев. Им, например, позволялось опаздывать на тренировки и вести себя неподобающим образом.



23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.



Действующее соглашение Мбаппе истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн.

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