Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в подписании форварда сборной Бельгии

«Ньюкасл» заинтересован в подписании форварда сборной Бельгии
Комментарии

Нападающий французского «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Chronicle Live.

По информации источника, в данный момент скауты «сорок» следят за юным футболистом. Летом «Ньюкасл» может купить игрока.

Доку играет за «Ренн» с 2020 года, куда перешёл из «Андерлехта» за € 26 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Ньюкасл» хочет летом купить защитника «Севильи». Зимой испанцы отказались его продавать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022