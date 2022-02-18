«Ньюкасл» заинтересован в подписании форварда сборной Бельгии

Нападающий французского «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Chronicle Live.



По информации источника, в данный момент скауты «сорок» следят за юным футболистом. Летом «Ньюкасл» может купить игрока.



Доку играет за «Ренн» с 2020 года, куда перешёл из «Андерлехта» за € 26 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла»:

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