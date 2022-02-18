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Каррера: верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы

Каррера: верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о еврокубковых амбициях московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, красно-белые начнут евровесну со стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Соперник «Спартака» по 1/8 финала определится по итогам жеребьёвки 25 февраля. Красно-белые проведут первый матч в гостях 10 марта, ответный — дома 17 марта.

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