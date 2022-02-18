Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Примеры рассказал, были ли последствия от ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Глава Примеры рассказал, были ли последствия от ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Комментарии

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, повлиял ли уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» на чемпионат Испании.

Были ли экономические последствия для Примеры из-за ухода Месси? И будут ли они? Нет. Никаких последствий. Уход одной или двух звёзд, как в случае с Роналду, не имеет никакого эффекта.

Смотрите, Серия А не начала расти после прихода Криштиану. Мы только что подписали восьмилетний контракт с ESPN. Как вы думаете, знают ли они, кто будет играть в Примере через восемь лет? Не знают, никто не знает.

Но они знают, что это финансово состоятельная лига и что здесь всегда будут хорошие игроки», — цитирует Тебаса El Periodico de Espana.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В 2018 году Роналду покинул «Реал», перейдя в туринский «Ювентус». Сейчас португалец играет за «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Фабрегас: судить Месси за незабитый пенальти – это смешно. Он не заслужил столько критики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022