Глава Примеры рассказал, были ли последствия от ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, повлиял ли уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» на чемпионат Испании.



Были ли экономические последствия для Примеры из-за ухода Месси? И будут ли они? Нет. Никаких последствий. Уход одной или двух звёзд, как в случае с Роналду, не имеет никакого эффекта.



Смотрите, Серия А не начала расти после прихода Криштиану. Мы только что подписали восьмилетний контракт с ESPN. Как вы думаете, знают ли они, кто будет играть в Примере через восемь лет? Не знают, никто не знает.



Но они знают, что это финансово состоятельная лига и что здесь всегда будут хорошие игроки», — цитирует Тебаса El Periodico de Espana.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В 2018 году Роналду покинул «Реал», перейдя в туринский «Ювентус». Сейчас португалец играет за «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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