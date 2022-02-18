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Конте: мне нравится время в «Тоттенхэме». Не знаю, почему люди хотят создавать проблемы

Конте: мне нравится время в «Тоттенхэме». Не знаю, почему люди хотят создавать проблемы
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что ему нравится время у руля наставника английской команды.

«Я всегда говорю, что мне нравится проводить время в «Тоттенхэме». Мне нравится проводить время с этими игроками. Я всегда об этом говорю. Не знаю, почему люди хотят создавать проблемы между тренером и клубом в «Тоттенхэме», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда идёт на восьмом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав в 22 матчах 36 очков.

«Вулверхэмптон» нанёс «Тоттенхэму» третье подряд поражение в АПЛ:

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