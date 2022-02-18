«Ювентус» — «Торино»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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Сегодня, 18 февраля, пройдёт матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино». Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.
«Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 46 очков. «Торино» располагается на 10-й строчке в итальянском национальном первенстве. Команда Ивана Юрича набрала 32 очка в 24 матчах турнира. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» — на втором месте.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Давиде Массе. Ему будут помогать ассистенты Стефано Алассио и Алессио Тольфо. Резервный рефери — Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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