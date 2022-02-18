Тухель: всё ещё верю, что Лукаку будет забивать голы
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о нападающем команды Ромелу Лукаку.
«Hам может потребоваться больше терпения с Лукаку, чем у нас было. Я всё ещё верю, что Ромелу будет забивать голы, потому что он всегда это делал.
Мы всё ещё верим, потому что он доказывал в любом клубе, что он тот игрок, который делает последнее касание», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в 27 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал две голевые передачи.
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