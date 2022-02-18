Юрген Клопп: сейчас лучший состав, который у меня когда-либо был

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о работе в мерсисайдском клубе.



«Больше всего меня беспокоит, что Жота выбыл из строя и мы не знаем, когда он вернётся. Неизвестно, что произойдёт в следующей игре с нашими игроками. Знаю, что у нас действительно хороший состав.



Уровень футболистов не стал решающим в матче с «Интером». Помогли победить настрой и заряженность. Моё мнение однозначно: да, это топовый состав, лучший, который у меня когда-либо был, но гораздо важнее, какое настроение внутри команды», – приводит слова Клоппа ESPN.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лидс»:

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