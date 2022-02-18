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Защитник «Лацио», которым интересовался «Зенит», переходит в «Бетис»

Защитник «Лацио», которым интересовался «Зенит», переходит в «Бетис»
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Защитник итальянского «Лацио» Луис Филипе подпишет контракт с испанским «Бетисом». Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

24-летний бразилец, который достанется «Бетису» в качестве свободного агента предстоящим летом, подпишет с новой командой соглашение на четыре года. Ранее сообщалось, что в услугах Фелипе заинтересован «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне Фелипе принял участие в 30 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 18 млн.

«Бетис» победил «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании:

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