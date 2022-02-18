«Реал» предложил защитнику «Челси» зарплату € 11 млн за сезон

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера свободным агентом. Испанский клуб предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в размере € 11 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний немецкий защитник по-прежнему не достиг договорённости с «Челси» о продлении контракта, который истекает предстоящим летом, однако в команде планируют сделать Рюдигеру новое предложение.



В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. За «Челси» футболист выступает с 2017 года.

«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче 24-го тура чемпионата Испании:

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