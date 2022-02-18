«Манчестер Юнайтед» интересовался возможностью подписания полузащитника «Ромы»
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Английский клуб узнавал о возможности перехода 22-летнего итальянского футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ASRomaLive.
По сведениям источника, также в услугах Дзаньоло заинтересован «Ливерпуль». Полузащитник по окончании сезона может покинуть «Рому».
Дзаньоло в нынешней кампании отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 28 матчах. Соглашение полузащитника с «Ромой» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 33 млн.
«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:
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