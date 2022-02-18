Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бек не хочет возвращаться в команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступающий на правах аренды за «Эвертон», не хочет возвращаться в манчестерскую команду, если сумеет реанимировать карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Star.
По сведениям источника, нидерландский футболист будет не против продолжения выступлений за «Эвертон» на постоянной основе, если проведёт аренду в составе «ирисок» продуктивно.
«Эвертон» арендовал 24-летнего ван де Бека в зимнее трансферное окно до конца сезона. В двух матчах за новую команду полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.
«Эвертон» прервал серию из 6 матчей без побед, разгромив «Лидс» в 25-м туре АПЛ:
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