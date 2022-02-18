Гвардиола — о Конте: если «Тоттенхэм» будет полагаться на него на 100%, то их ждёт успех

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Тоттенхэма» Антонио Конте.



«Если «Тоттенхэм» будет полагаться на него на 100 процентов, то их ждёт успех. Конте показал это в «Ювентусе», «Интере» и «Челси».



Мой первый сезон в Англии был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и вложения, нужно много всего, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в Англии.



Когда я наблюдаю за командами Конте, то чувствую, что могу чему-то научиться», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда идёт на восьмом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав в 22 матчах 36 очков.

«Ман Сити» разгромил «Норвич» в 25-м туре АПЛ:

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