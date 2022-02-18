Калиниченко прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Нефтехимиком»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал победу московской команды над «Нефтехимиком» (3:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в закрытом режиме: команды договорились не оглашать авторов голов.



«Нефтехимик» достаточно крепкая команда. И учитывая, что вроде бы как не доиграли из-за погоды что-то около 15 минут, этот результат обнадёживает. Не хочу обманываться сам и обманывать других, о ходе матча информации мало, но счёт хороший, наконец-то выиграли», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.